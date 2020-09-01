كرة سلة - تقرير: رواندا تستضيف نسخة دوري الأبطال المؤجلة.. بمشاركة الزمالك

تستضيف رواندا النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا تحت رعاية NBA بعد تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في مارس الماضي حتى شهر مايو بمشاركة 12 ناديا بينهم الزمالك ممثل كونه بطل مسابقة الدوري.

وتم تقسيم الأندية وقتها على مجموعتين في أكثر من دولة على أن تقام الأدوار الإقصائية بداية من ربع النهائي في رواندا فقط.

وكشفت صحيفة ذا نيو تايمز الرواندية عن إقامة البطولة بالكامل في رواندا في شهر ديسمبر المقبل.

وكان النظام القديم سيقام منافسات الدور الأول فيه بـ 6 مدن وهم القاهرة والرباط وداكار ولاجوس ولواندا وكيجالي.

وأشار التقرير إلى أن النسخة الأولى التي كان مقررا انطلاق مرحلتها الأولى في مارس في داكار وتم تأجيلها ستنقل بالكامل إلى رواندا.

ومن المنتظر الإعلان عن الموعد النهائي لاستضافة البطولة والأقرب في الفترة من 5 إلى 20 ديسمبر المقبل.

وتشارك 4 أندية عربية وهم الزمالك واتحاد منستير التونسي وسالا المغربي والمجمع البترولي الجزائري.

كما تشارك أندية بترو دي لواندا الأنجولي ودوانز السنغالي وريفرز هوبرز النيجيري وفاب الكاميروني والبوليس المالي وباتريوتس الرواندي وجي إن بي سي من مدغشقر وأخيرا فيروفيارو الموزمبيقي.