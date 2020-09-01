مصدر في المصري لـ في الجول: علي ماهر تمسك بجهازه الفني فقط دون تعيين أي مساعدين مرشحين

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 15:06

كتب : أيمن عيد

علي ماهر

قال مصدر داخل النادي المصري إن علي ماهر مدرب الفريق الجديد رفض وجود أي مدرب أو مساعد معه غير أعضاء الجهاز الذي يعمل معه، حتى أنه رفض الإبقاء على طبيب الفريق. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "علي ماهر رفض وجود أي مدرب غير أعضاء الجهاز الفني الذي يعمل معه".

وأضاف "عرضنا أسماء مدربين من بورسعيد أو الإبقاء على طبيب الفريق لكنه تمسك بقراره".

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وواصل "في النهاية هو المسؤول عن الجهاز الفني ونتمنى أن تأتي قراراته لصالح الفريق للخروج من الأزمة الحالية".

المصري أعلن مساء الأحد رحيل طارق العشري وتعيين علي ماهر مدربا للفريق.

العشري تولى تدريب المصري في فبراير الماضي خلفا لـ إيهاب جلال، وقاد الفريق في 7 مباريات، تعادل مرتين وخسر 5.

ويضم الجهاز الفني لعلي ماهر كل من عبد الظاهر السقا كمدير رياضي، ومحمد عبد الكريم مدرب عام ومحمد شرف مدرب ومصطفى فتحي مدرب حراس ووائل رأفت مدرب أحمال ومحمود الشحات طبيبا للفريق الأول.

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