في الدرجة الثانية - أكرم عبد المجيد يتراجع عن تدريب الشرقية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 11:39

كتب : رضا السنباطي

أكرم عبد المجيد

أعلن مجدي عزت رئيس نادي الشرقية اعتذار أكرم عبد المجيد نجم بلدية المحلة والزمالك السابق عن عدم تولي تدريب الفريق لاستكمال الموسم الجاري والاستعداد للموسم الجديد. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عزت قائلا: "أكرم عبد المجيد اعتذر عن تدريب الشرقية بعد الاتفاق معه، لأنه يرى أن الأجواء غير مناسبة وغير قابلة للنجاح".

وأضاف "كنا متمسكين بالمدير الفني لقيادة الفريق لاستكمال الموسم الجاري والتحضير للموسم الجديد لكنه له وجهة نظر في المكان الذي سيعمل خلاله".

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وواصل "هو مدرب له اسم يريد تحقيق النجاح، كما صعد من قبل مع أكثر من فريق في الدرجة الثالثة إلى الثانية".

وأكمل "مجلس إدارة الشرقية اتفق مع مصطفى زكي لقيادة الفريق ومعه كل الصلاحيات لتشكيل الجهاز الفني وهو أستاذ بكلية التربية الرياضية ورئيس قطاع الناشئين بالنادي".

الشرقية صعد للدوري الممتاز موسم 2016\2017، ثم هبط للدرجة الثانية، ومنها إلى الدرجة الثالثة، وخاض دورة الترقي الموسم الماضي لكنه لم ينجح في الصعود.

ويشارك الشرقية في المجموعة العاشرة بالدرجة الثالثة هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة خلف سرس الليان صاحب الـ49 نقطة.

ولعب الشرقية في كأس مصر هذا الموسم وخرج أمام الزمالك من دور الـ32.

من جانبه، لعب أكرم عبد المجيد لـ بلدية المحلة والزمالك، وقاد أندية بلدية المحلة، والمصرية للاتصالات، ونبروه، و6 أكتوبر، ومصر للتأمين تدريبيًا.

في الدرجة الثالثة
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