حسن مصطفى: خلافي مع جوزيه كان لصغر سني.. وحسام حسن حزن بشدة لعدم تدريبه المنتخب

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 01:59

كتب : FilGoal

حسن مصطفى - الأهلي

قال حسن مصطفى لاعب الأهلي والزمالك السابق إن خلافه مع مدربه في النادي الأحمر مانويل جوزيه كان لصغر سنه.

وتحدث حسن مصطفى لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "خلافي مع جوزيه كان لصغر سني وعدم تمتعي بالحكمة الكافية".

وأضاف "كنت أعود من إصابة وأريد أن ألعب بدلا من الجلوس بديلا وهذا كان يغضبني منه".

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وبسؤاله هل لو عاد به الزمن سيرحل عن الأهلي أم سيبقى قال: سأبقى".

أما عن هل يشجع الأهلي أم الزمالك حاليا أجاب "أحب الناديين وجماهيرهما وأشعر بالغضب من مسؤولين في كلا الجانبين، وبشكل عام الناديين لهما فضل كبير علي".

أما عن خلافه مع حسام البدري قال: "حدث الخلاف وقتما كان مدربا عاما للأهلي وربما مع قدومه كمدير فني لم يرغب في وجودي فرحلت، لكن الآن لا خلاف بيننا".

وبسؤاله عن العمل مع حسام حسن في الجهاز الفني علق حسن مصطفى "كان يجب أن يتولى تدريب منتخب مصر بعد فترة هيكتور كوبر".

وأكمل "حسام شعر بحزن شديد بعدما لم يتولى منصب مدرب المنتخب".

وعن أفضل فترة عمل فيها معه أجاب "بالطبع في المصري كنا نشارك في الكونفدرالية باستمرار ونصل لنهائي كأ مصر".

وعن فترتهما في بيراميدز علق "عندما ذهبت مع حسام حسن لتدريب بيراميدز، اللياقة البدنية لهم كانت سيئة للغاية لدرجة جعلتنا نشعر بالمفاجأة وكأنهم لم يتدربوا من قبل".

حسن مصطفى الأهلي
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