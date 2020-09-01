مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: ضعف الروح لدى اللاعبين سبب الهزيمة ضد الاتحاد

أرجع أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للإسماعيلي سبب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري إلى ضعف الروح والحماس لدى اللاعبين.

وفاز الاتحاد على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف يوم الإثنين في الجولة 23 من الدوري في ملعب الإسماعيلية.

وتحدث السلحدار لـFilGoal.com قائلا: "الروح العالية سبب الفوز على طنطا والآن ضعف تلك الروح هي سبب الهزيمة من الاتحاد".

وأكمل "ضغط المباريات لا يسمح للجهاز الفني بمعالجة الأخطاء كما يجب أن يحدث، ونعتمد على تحمل الفريق للمسؤولية والتركيز لتعديل النتائج".

وأتم "أجرينا تبديلات في الشوط الأول كي يتماسك الفريق سريعا بعد استقبال هدفين مبكرين".

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.