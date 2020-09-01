عماد السيد: لو أبقى الحارس قدميه على خط المرمى لن يصد أي منا ركلات الجزاء

قال عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري إن

ه لو أبقى الحراس أقدامهم على خط المرمى لن يصد أي منهم ركلات الجزاء.

جاء ذلك بعدما تصدى عماد السيد لركلة جزاء في لقاء الاتحاد والإسماعيلي أمس الإثنين قبل أن يقرر حكم الفيديو إعادتها لتقدمه بكلتا قدميه.

وتحدث عماد السيد لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لو أبقى حراس المرمى أقدامهم على خط المرمى لن ينجح أي حارس في التصدي لركلات الجزاء".

وعن منتخب مصر قال: "أتمنى الانضمام لصفوف المنتخب وأجتهد من أجل تحقيق ذلك الهدف".

وأتم "المنتخب الآن يتابع كل اللاعبين في كافة الأندية وليس حكرا على الأهلي والزمالك فقط وهذا يحفزنا".