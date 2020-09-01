علي ماهر بعد توليه تدريب المصري: مهمة صعبة.. ورسالتان للجمهور واللاعبين

قال علي ماهر المدير الفني الجديد للمصري إن مهمة تدريب الفريق البورسعيدي صعبة ولكنه شدد أنه سيفعل كل شيء لإسعاد جماهير النادي.

وأعلن عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري التعاقد مع علي ماهر لتدريب الفريق لنهاية الموسم خلفا لطارق العشري.

وقال علي ماهر في حديثه لقناة "أون تايم سبورتس" عقب توليه المسؤولية: "مهمة صعبة لكنني معتاد على الأجواء الصعبة منذ تدريبي للأسيوطي سبورت ثم سموحة ثم إنبي".

وأضاف "طارق العشري مدرب محترم ولكن أحيانا النتائج لا تكون جيدة وهذا يحدث مع الجميع".

وواصل "قبل فترة كورونا جلست مع أكثر من ناد وكان لدي الكثير من العروض ولكنني الآن اخترت المصري".

وأكمل "المفاوضات مع المصري بدأت منذ فترة وأتممنا الاتفاق يوم الإثنين وأتولى تدريب الفريق رفقة جهازي الفني الذي أعمل معه دائما".

وتابع "الدوري صعب للغاية لا توجد مباراة سهلة، أشعر بالسعادة لتولي مسؤولية ناد جماهيري، أحب العمل مع ناد لديه جمهور ونشعر بالاستمتاع بالمران والمباريات".

وأردف علي ماهر " معي بلد بالكامل خلفي في المصري، هؤلاء سبب نجاح حسام حسن وإيهاب جلال وطارق العشري حتى مع الإخفاق هذا يحدث للكل".

وعن رسالته للاعبين قال: "المصري ناد يحب من يبذل كل جهده من أجله، سأقاتل في الملعب بنفسي قبل أن أطلب منكم القتال، علينا القتال سويا".

وأتم علي ماهر حديثه موجها رسالة للجمهور "أهم شيء ألا تسب لاعب أو فرد من الإدارة بل تحفز الفريق ليقدم أفضل ما لديه، السباب لن يأتي بنتائج إيجابية".

ويحتل المصري المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.