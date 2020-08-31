انتهت - الإسماعيلي (1) - (3) الاتحاد.. انتصار ثلاثي لزعيم الثغر
الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 19:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الجولة 23 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.
ق86: جووووول ثالث للاتحاد عن طريق رزاق سيسيه لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل واللجوء للفيديو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف.
ق37: جووووووول أول للدراويش عن طريق أحمد أيمن.
ق36: الفيديو يعيد ركلة الجزاء بعد تحرك عماد السيد بعيدا عن خط المرمى بكلتا قدميه وإنذار لحارس الاتحاد.
ق35: عماد السيد يتصدى لركلة جزاء الإسماعيلي التي سددها عماد حمدي.
ق34: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة أحمد مدبولي.
ق13: جوووووووووول ثان للاتحاد لزعيم الثغر من ركلة جزاء سددها السيد سالم بنجاح.
ق12: ماذا يحدث في اللقاء؟ بداية نارية للاتحاد وركلة جزاء لصالح عبد الغني محمد.
ق10: جوووووووول رزاق سيسيه يسجل الهدف الأول للاتحاد السكندري برأسية جميلة.
انطلاق اللقاء.