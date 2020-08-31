انتهت - الإسماعيلي (1) - (3) الاتحاد.. انتصار ثلاثي لزعيم الثغر

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الجولة 23 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.

ق86: جووووول ثالث للاتحاد عن طريق رزاق سيسيه لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل واللجوء للفيديو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف.

ق37: جووووووول أول للدراويش عن طريق أحمد أيمن.

ق36: الفيديو يعيد ركلة الجزاء بعد تحرك عماد السيد بعيدا عن خط المرمى بكلتا قدميه وإنذار لحارس الاتحاد.

ق35: عماد السيد يتصدى لركلة جزاء الإسماعيلي التي سددها عماد حمدي.

ق34: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة أحمد مدبولي.

ق13: جوووووووووول ثان للاتحاد لزعيم الثغر من ركلة جزاء سددها السيد سالم بنجاح.

ق12: ماذا يحدث في اللقاء؟ بداية نارية للاتحاد وركلة جزاء لصالح عبد الغني محمد.

ق10: جوووووووول رزاق سيسيه يسجل الهدف الأول للاتحاد السكندري برأسية جميلة.

انطلاق اللقاء.

الإسماعيلي الاتحاد السكندري
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