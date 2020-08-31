إيهاب جلال: كنا نستطيع قتل مواجهتنا مع الحدود مبكرا.. أشعر بالإرهاق

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 19:37

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة

أرجع إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة التعادل مع حرس الحدود إلى عدم استغلال الفرص التي أتيحت لفريقه لقتل اللقاء مبكرا.

وتعادل المقاصة مع مضيفه الحدود في ملعب المكس اليوم الإثنين بهدف لمثله في الجولة 23 من الدوري.

وقال إيهاب جلال عقب اللقاء لقناة "أون تايم سبورتس": "كنا نستطيع إنهاء المباراة مبكرا من الشوط الأول، هذا يذكرني بلقاء وادي دجلة السابق فقد لعبنا جيدا ولكننا خسرنا".

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وأكمل "الشوط الثاني لم يسر جيدا واستغل عمرو الحلواني الركلة الحرة وسجل منها هدفا وهو مميز فيها".

وأضاف "كان يهمني الفوز أكثر من النظر لجدول الترتيب والقفز في المراكز، لست سعيدا وأشعر بالإرهاق وهناك أشياء كثيرة تحتاج إلى تعديل".

وأوضح "بعد تجربة المصري كنت أشعر بالإرهاق وأردت الحصول على راحة لكنني عدت بسبب حبي للمقاصة وللمسؤولين".

وأتم إيهاب جلال "أهم شيء الآن الاستجابة في التعليمات وأن نكون سعداء وسنحاول الفوز بالمباريات المقبلة".

ويحتل المقاصة المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

إيهاب جلال مصر المقاصة في الدوري
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