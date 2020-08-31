مران الزمالك - كدمة لـ إسلام جابر.. عودة مصطفى فتحي ورسالة من كارتيرون لبنشرقي وأوباما

تعرض إسلام جابر لاعب الزمالك لكدمة خفيفة في مران الفريق الذي أقيم اليوم الإثنين في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل الجهاز الطبي منح إسلا جابر راحة فيما تبقى من المران حفاظا عليه وخوفا من تفاقم الإصابة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الزمالك لملاقاة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة 24 من الدوري المصري.

وشهد المران عودة مصطفى فتحي للانتظام في التدريبات الجماعية بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.

وحصل محمود علاء رفقة اللاعبين الأساسيين في لقاء إنبي الأخير على راحة من المران وأدوا تدريبات استشفائية تجنبا لإصابة أي منهم بالإجهاد.

كما حصل محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد سيد "زيزوط على رحة من المران بإذن من الجهاز الفني.

فيما خاض طارق حامد تدريبات اليوم بشكل طبيعي رغم غيابه عن اللقاء المقبل بسبب الإيقاف.

واستمر حازم إمام ومحمد حسن في تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع لهما في ظل معاناة الأول من شد في العضلة الأمامية والثاني من شد في العضلة الخلفية.

ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب باتريس كارتيرون برنامجا تدريبيا خاصا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لإعداده للفترة المقبلة بعد نهاية إيقافه.

كما خاض الفريق تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء إنبي وتألق شيكابالا ومصطفى فتحي وحسام أشرف وعمر السعيد.

وبدأ المران برسالة من كارتيرون للاعبين مهنئا إياهم بالفوز على إنبي وطالبهم بأداء أقوى أمام بيراميد.

وفي ختام المران حرص كارتيرون على الاجتماع بأشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وأكد للأخير أنه عنصر لا غنى عنه في حساباته الفنية.

فيما طلب كارتيرون من بنشرقي الاستمرار في الأداء الهجومي القوي وأكد على مدى أهمية دوره خلال لقاء بيراميدز المقبل.

وتقرر خوض الزمالك لمرانه غدا الثلاثاء في التاسعة والنصف صباحا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ45 نقطة مع خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسب انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول من الدوري.

فيما يأتي بيراميدز ثانيا بـ45 نقطة بفارق الأهداف.