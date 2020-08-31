رئيس طنطا لـ في الجول: قبلنا اعتذار محمد صلاح عن عدم إكمال مسيرته معنا.. وهذا المدرب الجديد

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 18:09

كتب : أحمد شاكر

حسين الشحات - الأهلي - طنطا - الدوري المصري

أعلن فايز عريبي رئيس نادي طنطا قبول اعتذار محمد صلاح المدير الفني للفريق عن عدم إكمال مهمته معه.

وقال عريبي لـFilGoal.com: "قبلنا اعتذار محمد صلاح عن عدم إكمال مهمته معنا".

وواصل "تم تعيين أحمد سامي مديرا فنيا للفريق".

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وبسؤاله عن الشرط الجزائي في تعاقد طنطا مع محمد صلاح أجاب "لا يوجد أي شرط جزائي".

وكان محمد صلاح قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "لو جاءت الإقالة من إدارة النادي فأنا مُرحب بالأمر ومنتظر أن يتحدث معي أي مسؤول يبلغني بالقرار لأن أحد بنود العقد تنص على أنه حال سوء النتائج أرحل دون أي شرط جزائي".

وأكمل "وحال رغبتي في الرحيل أسدد شرط جزائي قيمته مليون جنيه".

وشدد مدرب الزمالك والنجوم الأسبق "أعلم أن استمراري مع طنطا نسبته ضعيفة جدا وللنادي كل الحق".

وقاد محمد صلاح فريق طنطا في أربع مباريات عقب استئناف النشاط الكروي في مصر خسر الفريق فيهم جميعا.

ولم يسجل الفريق في تلك الأربع مباريات سوى هدفا وحيدا فيما استقبلت شباكه ثمانية أهداف.

ويحتل طنطا المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

وأصبح أحمد سامي بذلك هو المدرب الثالث لطنطا خلال الموسم الجاري خلفا لأيمن المزين ومحمد صلاح.

وسبق لأحمد سامي تولي تدريب طلائع الجيش والنجوم في الدوري.

طنطا في الدوري محمد صلاح أحمد سامي
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