محمد صلاح لـ في الجول: أنتظر صدور قرار رحيلي عن طنطا.. أمر متوقع

ينتظر محمد صلاح المدير الفني لطنطا صدور قرار من إدارة ناديه بإقالته من منصبه في ظل سوء النتائج مؤخرا.

وقاد محمد صلاح فريق طنطا في أربع مباريات عقب استئناف النشاط الكروي في مصر خسر الفريق فيهم جميعا.

ولم يسجل الفريق في تلك الأربع مباريات سوى هدفا وحيدا فيما استقبلت شباكه ثمانية أهداف.

وقال محمد صلاح لـFilGoal.com: "سمعت أنباء عن رحيلي وأتوقع حدوث ذلك، لقد خسرت أربع مباريات يجب أن أتوقع ذلك وأن يكون عندي دم".

وأضاف "لو جاءت الإقالة من إدارة النادي فأنا مُرحب بالأمر ومنتظر أن يتحدث معي أي مسؤول يبلغني بالقرار لأن أحد بنود العقد تنص على أنه حال سوء النتائج أرحل دون أي شرط جزائي".

وأكمل "وحال رغبتي في الرحيل أسدد شرط جزائي قيمته مليون جنيه".

وشدد مدرب الزمالك والنجوم الأسبق "أعلم أن استمراري مع طنطا نسبته ضعيفة جدا وللنادي كل الحق".

وبسؤاله عن سبب تراجع المستوى قال: "أتحمل المسؤولية لأن قرار انضمامي لطنطا كان قراري خلال منتصف الموسم وتعاقدات الفريق من أول الموسم ليس لي يد فيها".

وأكمل "نتائج الفريق قبل قدومي لم تكن جيدة من الأساس".

وعما يقال حول وجود أزمة مع اللاعبين أجاب "لا يوجد، لكن هناك لاعبين قالا إنهما مصابين والطبيب أكد شفائهما ولا أعلم سبب تصرفهما".

ويحتل طنطا المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.