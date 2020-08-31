انتهت - الحدود (1)-(1) المقاصة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 16:47

كتب : FilGoal

باولين فوافي - مصر للمقاصة - حرس الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة حرس الحدود ومصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 85: جووووول التعادل من عمرو الحلواني

ق 70: محمد إبراهيم يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدف دون رد

ق 48: جوووول محمد إبراهيم يسجل الأول من ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد نانا أنتوي

ق 36: الـVAR يلغي هدف المقاصة بداعي وجود مخالفة قبل لعب الكرة برأسية من مودي

ق 35: جوووول أول للمقاصة برأسية من مودي

ق 10: محمد توني سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيمن ثم شتتها الدفاع.

انطلاق المباراة

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