برايثوايت: لم أفاوض أي أندية للرحيل.. سأستمر مع برشلونة وأتوج بالألقاب

قال مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة إنه لم يتفاوض مع أي أندية أخرى للرحيل إليها خلال السوق الصيفية الجارية، مشددا على أن أولويته هي الاستمرار والفوز بالألقاب مع النادي الكتالوني.

وصرح برايثوايت للتلفزيون البريطاني قائلا: "لكي أكون صادقا، لم أتحدث مع أي أحد حول الرحيل، ولم أفكر حتى في الأمر".

وأضاف "أفكر فقط في الاستعداد جيدا للعب مع الفريق في الموسم المقبل، أتوق للعب والفوز بالعديد من الألقاب".

وواصل "لازلت أرى نفسي لاعبا لبرشلونة لفترة طويلة، ما يحدث في المستقبل سيكون بيني وبين وكيلي".

وأكمل "أتحدث مع وكيلي كثيرا وأثق به، لا نتحدث فقط حول كرة القدم لكن حول كل شيء، في هذه المحادثات لم نتطرق لأي شيء بخصوص الأندية الأخرى، لا يوجد شيء حول ذلك الأمر".

الدولي الدنماركي انضم إلى برشلونة قادما من ليجانيس في فبراير الماضي بعد استغلال النادي الكتالوني لبند يسمح له بضم لاعب في حالة تأكد إصابة لاعبيه لفترة طويلة. وانضم برايثوايت بمبلغ 18 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وشارك برايثوايت صاحب الـ29 عاما بقميص برشلونة في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.