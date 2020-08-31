ميدو يكشف إجابة أرتيتا عندما سأله عن النني وكيف يمتلك لاعب أرسنال فرصة ذهبية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 12:47

كتب : محرر في الجول

محمد النني مع أرسنال أمام ميلتون كينز دونز

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق أن محمد النني يمتلك فرصة ذهبية للاستمرار مع أرسنال في الموسم المقبل تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

محمد النني

النادي : أرسنال

وشارك النني في تتويج أرسنال بكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في زمن المباراة الأصلي.

وقال ميدو عبر تحليله للمباراة في فيديو عبر قناته على Youtube: "قابلت أرتيتا في ويلز منذ عامين وسألته عن النني وأجاب بأن النني لاعب جيد جدا وأحبه لأنه لا يخسر الكرة بسهولة واعتقد أن طريقة لعب أرتيتا بالتدرج بالكرة من الدفاع للهجوم تمنح النني فرصة ذهبية للبقاء في أرسنال".

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وتابع مقدم برنامج "أوضة اللبس" "النني لعب بذكاء كبير ضد ليفربول، وهذا قد يجعله ضمن مشروع أرتيتا في أرسنال".

يذكر أن النني لعب الموسم الماضي معارا لبيشكتاش التركي.

شاهد تحليل ميدو للمباراة:

أرسنال النني ميدو صلاح ليفربول أرتيتا
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