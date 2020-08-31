8 رسائل من مرتضى منصور.. عن طولان ولجنة الانضباط ومرتجي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدة رسائل عقب فوز فريقه على إنبي بهدف دون رد عن حلمي طولان والهدف من الدوري والتحويل للجنة الانضباط وتغيير الإجراءات الاحترازية وإصابة خالد مرتجي بفيروس كورونا.

وتحدث مرتضى منصور في حوار مع قناة الزمالك، وينقل FilGoal.com أبرز 8 رسائل منه كما جاءت:

** أقول لحلمي طولان القميص الأحمر الذي ارتديته سبب استنفار اللاعبين ونحن الآن متخصصون في الفوز على أصحاب اللون الأحمر وأخرهم خسر 3.

** حققت هدفي من الدوري بالفوز على الأهلي وهو لم يحقق هدفه ولذلك الدوري الذي أطلق عليه دوري الموت، (باظ).

** ما هذا الذي يحدث مع المصري؟ إجبار الفريق على اللعب أمام الأهلي بدون حارس مرمى وأبرز العناصر ورفض تأجيل اللقاء.

** لجنة الانضباط هذه لكم أنتم وليس نحن، إذا استمريتم في الضغط هكذا لن نلعب الدوري الذي نخوضه بالغصب، لماذا يتم استدعائي هل رئيس النادي طرف في اللعبة؟ لن أذهب وليست شجاعة ولكن هناك قانون، اختلف مع فرج عامر ولكن هل هو طفل صغير ليتم استدعائه؟ هو رئيس نادي عريق في الإسكندرية.

وأكمل في نفس القضية "نريد شخص عاقل من الدولة يتدخل لأن الجنايني ليست لديهم خبرة في إدارة الأمور، هل عندما انتقد تغيير الإجراءات الاحترازية يتم تحويلي للجنة الانضباط؟".

** قمنا بالإجراء الجديد وأثبت إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا وأجريت لهم مسحة على نفقتنا الخاصة وأثبتت سلبيتها، إذا حياة اللاعبين أصبحت في خطر ولو استمر كذلك سيلغى الدوري ولو فاز الأهلي به 100 مرة، بعد أن نبلغ الفيفا.

** ارحموا اللاعبين، كل ثلاثة أيام مباراة الأهلي فقد السولية ونحن حازم إمام وعبد الشافي، إذا من المستفيد؟ ولدينا بطولة قارية.

** أتمنى الشفاء لخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، تبقى العلاقات الإنسانية أهم من أي دوري وكأس وأي ألقاب.

** أتممنا خمس صفقات لكن لن يتم الإعلان عنهم حتى نهاية الموسم احتراما للاعبين الحاليين.