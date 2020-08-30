انتهت - الزمالك (1)-(0) إنبي

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد إنبي في الجولة الـ23 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك - عيد يقود الجبهة اليمنى ولا تغييرات أخرى أمام إنبي تشكيل إنبي - محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك في الدرجة الثانية - الإعلان عن جدول الخمس جولات المتبقية من الدوري

نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد

ق 92: نزول إسلام جابر وعبد الغني بدلا من بنشرقي ومحمود علاء

ق 78: خروج أوباما ونزول حسام أشرف

ق 74: إصابة محمود علاء في لقطة الهدف وتلقيه العلاج

ق 73: جووول الونش يسجل الأول للأبيض

ق 70: نزول كاسونجو وأوناجم بدلا من مصطفى محمد وزيزو

ق 67: نزول أحمد علي ومحمد عرابي بدلا من عبد الرحمن عامر ومحمد شريف

ق 59: تبديل ثاني وثالث لإنبي بنزول محمد رزق ومحمود قاعود بدلا من محمود غالي وفينسون.

ق 59: هجمة خطيرة للزمالك تنتهي بتسديدة من أوباما بعيدا عن المرمى

ق 52: هدف ملغي لأوباما بسبب التسلل

تبديل أول في إنبي بخروج أسامة جلال ونزول هشام عادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 35: إنذار لفرجاني ساسي بعد تدخل مع حميد ماو

ق 26: إنذار لمحمود غالي لاعب إنبي بعد شد طارق حامد

ق 6: إنذار لطارق حامد بعد تدخل قوي مع محمود غالي

انطلاق المباراة

الزمالك إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد عيد: العودة لتشكيل الزمالك كان تحدي لي.. القادم أفضل وإفريقيا للأبيض دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كارتيرون: صححنا أخطاء المقاولون أمام إنبي.. وغياب طارق أمام بيراميدز نقطة سلبية 2 دقيقة | الدوري المصري
"ونش" الزمالك يهدم جدار إنبي 45 دقيقة | مصر
رسالة من ديانج إلى جماهير الأهلي: سأكون حاضرا في مواجهة وادي دجلة ساعة | مصر
الزمالك يفقد جهود طارق حامد أمام بيراميدز ساعة | مصر
كرة سلة - تحديد موعد مباريات نهائي الدوري بين الاتحاد والأهلي ساعة | رياضات أخرى
مدرب القناة لـ في الجول: شريف أشرف ابتلع لسانه وحالته أصبحت جيدة 2 ساعة | مصر
دي تيليجراف الهولندية: الاتفاق تم.. فان دي بيك من أياكس إلى يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 3 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك