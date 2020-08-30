تشكيل إنبي - محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك

أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.

ويلعب إنبي ضد الزمالك في الجولة الـ23 من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويقود محمد شريف هجوم الفريق البترولي أمام الزمالك.

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: محمود جاد.

الدفاع: كريم فؤاد – إبراهيم يحيى – أسامة جلال – علي فوزي.

الوسط: حميد ماو – عبد الرحمن عامر – محمود غالي – محمد بسيوني – فيستون عابدول.

الهجوم : محمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء إنبي كل من: عبد العزيز البلعوطي – محمد عرابي – محمود قاعود – أحمد العجوز – أحمد علي – هشام عادل – محمد رزق – عمر سافيولا – أحمد حسين.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم وفقا لقرار اتحاد الكرة.

ويأتي إنبي في المركز السابع برصيد 30 نقطة.