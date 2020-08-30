تشكيل إنبي - محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 19:47

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد شريف - إنبي - الزمالك

أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.

ويلعب إنبي ضد الزمالك في الجولة الـ23 من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويقود محمد شريف هجوم الفريق البترولي أمام الزمالك.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - الإعلان عن جدول الخمس جولات المتبقية من الدوري خبر في الجول – الشحات يبدأ برنامجه التأهيلي في الأهلي الثاني على التوالي.. وادي دجلة يهزم نادي مصر ويرتقي 4 مراكز

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: محمود جاد.

الدفاع: كريم فؤاد – إبراهيم يحيى – أسامة جلال – علي فوزي.

الوسط: حميد ماو – عبد الرحمن عامر – محمود غالي – محمد بسيوني – فيستون عابدول.

الهجوم : محمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء إنبي كل من: عبد العزيز البلعوطي – محمد عرابي – محمود قاعود – أحمد العجوز – أحمد علي – هشام عادل – محمد رزق – عمر سافيولا – أحمد حسين.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم وفقا لقرار اتحاد الكرة.

ويأتي إنبي في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

إنبي الزمالك محمد شريف الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
في دراما تقنية الفيديو.. الفوز الأول من فبراير عنوان انتصار سموحة والجونة 18 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك ضد إنبي 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - عيد يقود الجبهة اليمنى ولا تغييرات أخرى أمام إنبي 38 دقيقة | الدوري المصري
هل يعود مجددا؟.. فيدال: سأكون سعيدا إذا تواصل معي بيرلو 40 دقيقة | أوروبا
تشكيل إنبي - محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - الإعلان عن جدول الخمس جولات المتبقية من الدوري ساعة | الدوري المصري
صاحب ركلة جزاء ليفربول المهدرة أمام أرسنال: أشعر بالإحباط وسأحاول التعلم مما حدث ساعة | الدوري الإنجليزي
فان دايك: لا داعي للذعر بعد خسارة الدرع الخيرية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 3 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك