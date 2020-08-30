انتهت في الدوري - سموحة (3) طنطا (0).. الجونة (2) المقاولون (0)

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 18:23

كتب : FilGoal

محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

تقام مباراتان في نفس التوقيت ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

يستضيف سموحة فريق طنطا، ولمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

أما المقاولون العرب فيحل ضيفا على الجونة ولمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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سموحة × طنطا

نهاية المباراة

ق72 الهدف الثالث لسموحة عن طريق صلاح محسن

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 نسيبامبي يضيف الثاني لسموحة

ق2 هدف مبكر لشريف رضا والتقدم لسموحة

انطلاق المباراة

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الجونة × المقاولون

نهاية المباراة

ق90 احتساب 10 دقائق وقت بدل من ضائع

ق63 العارضة تنقذ الجونة من هدف لشكري نجيب

ق61 والتر بواليا يسجل الثاني لصالح الجونة

ق61 تقنية الفيدي تلغي هدف المقاولون وتحتسب الكرة السابقة ركلة جزاء للجونة

ق58 لويس إدواردو يسجل التعادل للمقاولون العرب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 6 ركلة جزاء يتحصل عليها أكرم توفيق، ووالتر بواليا يسجل الأول للجونة

انطلاق المباراة

في الدوري سموحة طنطا المقاولون الجونة
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