انتهت في الدوري – وادي دجلة (2) نادي مصر (1) الفوز الثاني لأصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ونادي مصر، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 95 عبد المنصف يتصدى لركلة الجزاء ومصطفى سلطان يتابعها في المرمى مسجلا الهدف الأول.

ق. 91 طرد أحمد سعيد "أوكا"

ق. 89 أحمد سعيد يسجل الثاني من ركلة جزاء.

ق. 84 ركلة جزاء لوادي دجلة.

ق. 62 رأسية من رضا الويشي وعبد المنصف يتصدى لها ببراعة.

ق. 53 مطالبة بركلة جزاء لنادي مصر والحكم يقول لا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 أوسة يتألق بعد مخالفة نفذها مصطفى سلطان ويحولها عبد المنصف إلى ركنية.

بعد اللجوء للفيديو. الحكم يلغي ركلة الجزاء ويحتسب مخالفة من خارج منطقة الجزاء ويطرد عمرو صالح مدافع دجلة.

ق. 45 ركلة جزاء لنادي مصر. والحكم يلجأ للفيديو.

ق. 21 ضغط وادي دجلة مستمر. طولية وانفراد لرفيق كابو الذي يسدد وعصام ثروت ينقذها وترتد الكرة إلى حسام عرفات الذي يسدد في المرمى لكن شريف أشرف ينقذها قبل دخول المرمى.

ق. 14 راسية من مروان حمدي وعصام ثروت ينقذها ببراعة.

ق. 4 جوووول أول لوادي دجلة. عرضية من ياكوبو، يتابعها مروان حمدي في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة