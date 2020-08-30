انتهت في الدوري – وادي دجلة (2) نادي مصر (1) الفوز الثاني لأصحاب الأرض

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 15:12

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ونادي مصر، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
نتائج دجلة الجيدة مستمرة.. أسقط المقاصة بثلاثية جميلة رسميا – فترة ثانية.. كريم حافظ ينتقل من دجلة إلى مالاتيا سبور مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لم نكن في يومنا.. دجلة لعبوا أكثر مننا بعيدا عن نهائي دوري الأبطال.. التعادل السلبي يحكم مواجهة دجلة والاتحاد

نهاية المباراة

ق. 95 عبد المنصف يتصدى لركلة الجزاء ومصطفى سلطان يتابعها في المرمى مسجلا الهدف الأول.

ق. 91 طرد أحمد سعيد "أوكا"

ق. 89 أحمد سعيد يسجل الثاني من ركلة جزاء.

ق. 84 ركلة جزاء لوادي دجلة.

ق. 62 رأسية من رضا الويشي وعبد المنصف يتصدى لها ببراعة.

ق. 53 مطالبة بركلة جزاء لنادي مصر والحكم يقول لا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 أوسة يتألق بعد مخالفة نفذها مصطفى سلطان ويحولها عبد المنصف إلى ركنية.

بعد اللجوء للفيديو. الحكم يلغي ركلة الجزاء ويحتسب مخالفة من خارج منطقة الجزاء ويطرد عمرو صالح مدافع دجلة.

ق. 45 ركلة جزاء لنادي مصر. والحكم يلجأ للفيديو.

ق. 21 ضغط وادي دجلة مستمر. طولية وانفراد لرفيق كابو الذي يسدد وعصام ثروت ينقذها وترتد الكرة إلى حسام عرفات الذي يسدد في المرمى لكن شريف أشرف ينقذها قبل دخول المرمى.

ق. 14 راسية من مروان حمدي وعصام ثروت ينقذها ببراعة.

ق. 4 جوووول أول لوادي دجلة. عرضية من ياكوبو، يتابعها مروان حمدي في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

في الدوري وادي دجلة نادي مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
الثاني على التوالي.. وادي دجلة يهزم نادي مصر ويرتقي 4 مراكز 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الشحات يبدأ برنامجه التأهيلي في الأهلي ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في ألمانيا 2 ساعة | أوروبا
لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 ساعة | إفريقيا
انتهت في الدوري – وادي دجلة (2) نادي مصر (1) الفوز الثاني لأصحاب الأرض 2 ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: مسحات لاعبي الزمالك سلبية.. ولا أعرف سبب إعلان اتحاد الكرة عن الأمر 2 ساعة | الدوري المصري
سبورت: ضربة كبيرة لـ برشلونة.. فان دي بيك اتفق مع مانشستر يونايتد 2 ساعة | أوروبا
لامبارد يكشف تفاصيل إصابة زياش في أول ظهور له مع تشيلسي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 3 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال 4 ماذا دار في جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي.. "تقدير غضب الجماهير"
قد ينال إعجابك