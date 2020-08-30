مواعيد مباريات الأحد 30 أغسطس والقنوات الناقلة – الزمالك وإنبي.. وسموحة ضد طنطا

4 مباريات في الدوري المصري. استمرار مباريات الدوري الفرنسي وبعض المباريات الأخرى في أحد كروي جديد.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد والموافق 30 أغسطس، والقنوات الناقلة حول العالم.

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الدوري المصري

يبدأ اليوم في الثالثة والنصف عصرا. وادي دجلة يواجه نادي مصر عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي السادسة مساء تقاء مباراتين. الأولى بين سموحة وطنطا عبر أون تايم سبورتس، فيما يلتقي الجونة مع المقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا، يختتم الزمالك اليوم بملاقاة إنبي الساعة الثامنة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي سيشهد بعض المباريات أيضا. ميتز يواجه موناكو الساعة الثالثة مساء عبر بي إن سبورتس 6، وفي نفس التوقيت يلعب سانت اتيان مع لوريان عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويلعب بريست مع أوليمبيك مارسيليا الساعة التاسعة مساء عبر بي إن سبورتس 6.

الدوري التونسي

في تونس تٌلعب مباراة قمة بين الصفاقسي والنجم الساحلي الساعة الخامسة والنصف مساء عبر قناتي التليفزيون التونسي 1 والكأس 2.

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