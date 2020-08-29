في الـ+90.. فوز قاتل لـ بيراميدز على أسوان.. وصراع الوصافة يشتعل قبل مواجهة الزمالك

السبت، 29 أغسطس 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

أسوان ضد بيراميدز

منح دودو الجباس فوزا قاتلا لفريق بيراميدز على أسوان بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 للدوري المصري.

وأقيمت المباراة بملعب اتحاد الشرطة الخاص بفريق أسوان.

ورغم تقدم أسوان في النتيجة حتى الدقيقة 80، إلا ان بيراميدز نجح في العودة وتسجيل هدفين وحصد النقاط الثلاثة ليشعل الصراع على المركز الثاني مع الزمالك.

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الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

والذي سيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية المسابقة بقرار اتحاد الكرة.

بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 23 في المركز الـ14.

تقدم أسوان في الدقيقة 29 من ركلة جزاء سددها فادي فريد بعدما لمست الكرة يد محمد حمدي مدافع بيراميدز.

وفي الشوط الثاني سجل إيريك تراوري هدف تعادل بيراميدز بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 80 بعد عرضية من إبراهيم حسن.

قبل أن يسجل البديل دودو الجباس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92 بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ليشعل المنافسة على المركز الثاني قبل مباراة بيراميدز ضد الزمالك يوم الخميس المقبل.

بيراميدز أسوان الدوري المصري
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