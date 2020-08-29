سلبية عينات تحليل الدم لـ الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد

السبت، 29 أغسطس 2020 - 19:49

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي الجماعي الأول بعد استئناف النشاط الكروي

أبلغت اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم نادي الإسماعيلي بسلبية عينة تحليل الدم للفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وأجرى الإسماعيلي تحليل دم صباح اليوم السبت للكشف عن الفيروسات قبل مواجهة الاتحاد.

ويلعب الإسماعيلي ضد الاتحاد الإثنين المقبل ضمن الجولة الـ23 من الدوري.

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وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي اصطحاب كل لاعبي الفريق للمعسكر المغلق على أن يختار قائمة المباراة غدا الأحد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الخامس بـ31 نقطة.

الإسماعيلي الاتحاد السكندري
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