تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا على ويكمب وندرز بخماسية

قاد محمود حسن "تريزيجيه" فريقه أستون فيلا للفوك على ويكمب وندرز وديا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

ويواصل أستون فيلا استعداده لانطلاق الدوري الإنجليزي الذي يبدأ في 12 سبتمبر المقبل.

وفاز الفيلانز على ويكمب الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري في 45 دقيقة فقط من المباراة ونجح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه.

ويفتتح أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري تريزيجيه وأحمد المحمدي مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر سيتي.

ونجح تريزيجيه في تسجيل 6 أهداف لأستون فيلا في الموسم الماضي.