الجيش يواصل التألق والإنتاج يستمر في السقوط.. رائعة كريم طارق تقفز بالطلائع 5 مراكز

السبت، 29 أغسطس 2020 - 17:35

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

واصل فريق طلائع الجيش نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، بالانتصار على الإنتاج الحربي الذي يواصل السقوط في الدوري.

طلائع الجيش فاز على الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

هدف انتصار الطلائع جاء عن طريق كريم طارق في الدقيقة 71 بعد تسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء.

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طلائع الجيش استمر في نتائجه الطيبة في الدوري، فلم يخسر منذ استئناف الدوري بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.

آخر هزيمة للجيش كانت أمام الأهلي، بعدها لعب الفريق 6 مباريات. تعادل 4 وانتصر مرتين.

ووصل الجيش للنقطة 25 ليقفز من المركز الـ 14 للمركز التاسع.

على الجانب الآخر استمر الإنتاج في السقوط، فلم يحقق أي انتصار منذ 8 مباريات.

الانتصار الأخير للإنتاج كان أمام حرس الحدود في يناير الماضي، بعدها خسر الفريق 5 مرات وتعادل 3.

وتجمد الإنتاج عند النقطة 24 في المركز الـ 11.

في الدوري الإنتاج طلائع الجيش
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