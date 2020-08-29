التشكيل - الشناوي يحرس مرمى بيراميدز.. وعودة عمر جابر أمام أسوان

السبت، 29 أغسطس 2020 - 17:17

كتب : عاطف شادي

أحمد الشناوي - الأهلي - بيراميدز

أجرى الكرواتي إنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عدة تغييرات على تشكيل فريقه، قبل مواجهة أسوان.

بيراميدز يواجه أسوان في السادسة مساءً في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

أحمد الشناوي عاد لحراسة مرمى بيراميدز من جديد، بعدما تواجد مهدي سليمان أمام الإنتاج الحربي في الجولة الماضية.

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وعاد عمر جابر للظهور في التشكيل الأساسي، ليلعب في وسط الملعب بجانب نبيل عماد دونجا ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإبراهيم عادل.

ويظهر الثنائي رجب بكار وعبد الله بكري في التشكيل الأساسي لبيراميدز، مع قيادة جون أنتوي لخط الهجوم.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار - علي جبر - عبد الله بكري - محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر.

الهجوم: جون أنتوي.

ويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز: مهدي سليمان - محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - إسلام عيسى - محمد فتحي - عمر لعيبوني - محمد عطوة - إيريك تراوري.

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