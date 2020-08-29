انتهت - الإنتاج (0) - (1) طلائع الجيش

السبت، 29 أغسطس 2020 - 15:19

كتب : FilGoal

بيراميدز - الإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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انتهت

ق70 جووووووووووووول كريم طارق والهدف الأول لطلائع الجيش بعد تسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء

ق. 57 عرضية من كابوريا ورأسية من ناصر منسي، ولكن أحمد يحيى يحولها إلى ركنية ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 18 رأسية من محمد رجب وبسام يتألق مجددا ويبعد الكرة.

ق. 17 انفراد تام لمامادو نياس ويسدد لكن محمد بسام يتألق وتيصدى للكرة بقدمه.

بداية المباراة

في الدوري الإنتاج الحربي طلائع الجيش
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