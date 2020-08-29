ذا صن: تشيلسي يستهدف ضم دوناروما

السبت، 29 أغسطس 2020 - 12:24

كتب : FilGoal

جيانلويجي دوناروما

يستهدف نادي تشيلسي الإنجليزي ضم جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي لتعويض كيبا أريزابالاجا.

ولا يسعى فرانك لامبارد مدرب البلوز الاعتماد على الإسباني الذي كلف النادي 71.6 مليون جنيه إسترليني في صيف 2018.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تقارير تشير إلى رغبة تشيلسي في ضم الحارس الإيطالي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة
إل شيرينجيتو: هذا ما قاله ميسي نصا لـ جوارديولا خبر في الجول – استقالة عبد الظاهر السقا من المصري ستويتشكوف عن ميسي: نركل أفضل لاعب في التاريخ.. إدارة برشلونة تؤجج النار بالصحفيين أولتراس لاتسيو يرحب بـ رينا بالطريقة الفاشية

وسبق أن أبدى تشيلسي اهتمامه بكل من أندريه أونانا حارس أياكس ويان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد ودين هندرسون حارس مانشستر يونايتد.

ورفض أياكس وأتليتكو مدريد بيع حارسيهما، بينما جدد هندرسون تعاقده مع الشياطين الحمر لـ 5 مواسم.

ويلتفت النادي لضم إدوارد ميندي حارس ستاد رين، لكن عرض البلوز قوبل بالرفض.

ويعمل ميلان على تجديد تعاقد حارسه في الصيف الحالي خاصة أن عقده ينتهي في الصيف المقبل ويخشى فقدانه دون مقابل مع نهاية الموسم.

ولعب دوناروما بقميص ميلان 203 مباراة في جميع المسابقات ويعد ثاني أصغر حارس يشارك كأساسي في الدوري الإيطالي بعمر 16 عاما و242 يوما.

كما أصبح أصغر حارس مرمى يحرس شباك منتخب إيطاليا على الإطلاق بعمر 17 عاما و189 يوما.

وحقق دوناروما لقب وحيدا بقميص ميلان وهو السوبر الإيطالي 2016 على حساب يوفنتوس.

تشيلسي أبرم حتى الآن 5 تعاقدات رسمية وهي تيمو فيرنر وحكيم زياش وتياجو سيلفا وبن تشيلويل ومالانج سار.

ميلان تشيلسي جانلويجي دوناروما
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وإمام عاشور.. وتأهيل لـ مصطفى فتحي وعبد السلام 30 دقيقة | مصر
منافس الأهلي.. تقرير: بعد الحداد.. تعافي ثنائي الوداد من كورونا 45 دقيقة | إفريقيا
ماركا: إدارة برشلونة تعلم رغبة ميسي منذ شهر ونصف ساعة | أوروبا
موقع كروزيرو البرازيلي يعلن ضم ميسي.. والنادي "عانينا من اختراق" ساعة | أمريكا
صلاح: الذعر تسلل إلينا حين قيل إن الموسم سيُلغى ساعة | المحترفون
خبر في الجول – حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
ذا صن: تشيلسي يستهدف ضم دوناروما 2 ساعة | أوروبا
أولتراس لاتسيو يرحب بـ رينا بالطريقة الفاشية 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك