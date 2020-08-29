ذا صن: تشيلسي يستهدف ضم دوناروما

يستهدف نادي تشيلسي الإنجليزي ضم جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي لتعويض كيبا أريزابالاجا.

ولا يسعى فرانك لامبارد مدرب البلوز الاعتماد على الإسباني الذي كلف النادي 71.6 مليون جنيه إسترليني في صيف 2018.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تقارير تشير إلى رغبة تشيلسي في ضم الحارس الإيطالي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وسبق أن أبدى تشيلسي اهتمامه بكل من أندريه أونانا حارس أياكس ويان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد ودين هندرسون حارس مانشستر يونايتد.

ورفض أياكس وأتليتكو مدريد بيع حارسيهما، بينما جدد هندرسون تعاقده مع الشياطين الحمر لـ 5 مواسم.

ويلتفت النادي لضم إدوارد ميندي حارس ستاد رين، لكن عرض البلوز قوبل بالرفض.

ويعمل ميلان على تجديد تعاقد حارسه في الصيف الحالي خاصة أن عقده ينتهي في الصيف المقبل ويخشى فقدانه دون مقابل مع نهاية الموسم.

ولعب دوناروما بقميص ميلان 203 مباراة في جميع المسابقات ويعد ثاني أصغر حارس يشارك كأساسي في الدوري الإيطالي بعمر 16 عاما و242 يوما.

كما أصبح أصغر حارس مرمى يحرس شباك منتخب إيطاليا على الإطلاق بعمر 17 عاما و189 يوما.

وحقق دوناروما لقب وحيدا بقميص ميلان وهو السوبر الإيطالي 2016 على حساب يوفنتوس.

تشيلسي أبرم حتى الآن 5 تعاقدات رسمية وهي تيمو فيرنر وحكيم زياش وتياجو سيلفا وبن تشيلويل ومالانج سار.