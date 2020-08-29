أولتراس لاتسيو يرحب بـ رينا بالطريقة الفاشية

رحب أولترس نادي لاتسيو الإيطالي بلاعبه الجديد بيبي رينا بطريقة مثيرة للجدل باستخدام الطريقة الفاشية.

بيبي رينا النادي : ميلان لاتسيو

وعُلقت لافتة كبيرة عبر جسر بالقرب من بونتي ميلفيو والاستاد الأولمبي في روما ، كتب عليها: "تحية رومانية لـ كاميراتا رينا".

وتعد كلمة "كاميراتا" النسخة الفاشية من كلمة "الرفيق".

يأتي ذلك في ظل دعم حارس ميلان وليفربول الأسبق لحزب "فوكس" في إسبانيا وهي منظمة يمينية متطرفة دخلت البرلمان الإسباني لأول مرة عام 2019.

في المقابل يشتهر أولتراس لاتسيو بالإيديولجية اليمينية المتطرفة وهي ما سببت مشاكل للنادي في أكثر من مرة بسبب استخدام الصور الفاشية.

وسبق أن أشهر عددا من جمهور لاتسيو في أبريل 2019 لافتة "تحية لبينيتو موسوليني" في الساحة التي شهدت إعدامه عام 1945 قبل مواجهة ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

كما سبق لهم أيضا في أكتوبر من العام الماضي رفع التحية الفاشية قبل مواجهة سيلتك الأسكتلندي، وعُوقب النادي من خلال "يويفا" باللعب بدون جماهير في المدرج الشمالي بمسابقة الدوري الأوروبي في مباراة الإياب.

انتقال الإسباني البالغ 38 عاما يأتي بعدما فسخ تعاقده مع ميلان رغم تبقي موسم وحيد في العقد.

وانضم رينا إلى ميلان في صيف 2018 بصفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نابولي الإيطالي.

ولعب رينا 13 مباراة بقميص الروسونيري سكنت خلالها شباكه 16 هدفا وحافظ على نظافتها في 3.

ولعب الإسباني في النصف الأخير من الموسم المنصرم على سبيل الإعارة لـ أستون فيلا الإنجليزي وساهم في بقاء الفريق بالدوري في الجولة الأخيرة.

وأصبح لاتسيو ثالث نادي إيطالي يلعب له الإسباني بعد نابولي والذي خاض بقميصه 182 مباراة وحقق معه لقب كأس إيطاليا 2013-14.

وسبق أن ارتدى رينا قمصان برشلونة ثم ليفربول وفياريال وبايرن ميونيخ.

وعلى المستوى الدولي كان عضوا في المنتخب الإسباني الفائز بلقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010.

وسيكون رينا رابع إسباني في صفوف النسور بعد كل من لويس ألبرتو وجوني وباتريك تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.

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