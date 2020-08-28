أمين عمر حكما لمباراة المصري والأهلي

سيدير أمين عمر الحكم الدولي، مباراة المصري والأهلي في بطولة الدوري.

أعلن اتحاد الكرة، أطقم حكام مباريات مساء غد السبت في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام، مباراة المصري والأهلي للحكم أمين عمر، فيما سيعاونه الحكمين أحمد حسام وسمير جمال كحكمين مساعدين، ومحمد الصباحي كحكم رابع.

من جهة أخرى، سيكون محمود أبو الرجال حكما للفيديو في اللقاء.

أمين عمر أدار 14 مباراة تاريخيا للنادي المصري. فاز الفريق الساحلي في 4 مباريات وتعادل 6، وخسر 4 مباريات.

وأدار عمر 11 مباراة لـ الأهلي. فاز النسور في 7 مباريات وتعادلوا مباراتين، فيما خسروا مباراتين أخرتين.

أمين عمر مباراة واحدة للمصري هذا الموسم أمام الإنتاج الحربي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما أدار مباراة للأهلي، فازوا فيها على مصر للمقاصة بهدفين.

وأعلن اتحاد الكرة إسناد مباراة أسوان وبيراميدز للحكم محمد بسيوني، فيما سيدير جهاد جريشة مباراة الإنتاج الحربي مع طلائع الجيش.