مصدر من سموحة لـ في الجول: تحليل الدم أثبت حالات إيجابية في الفريق وطلبنا إجراء مسحات

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 20:45

كتب : هاني العوضي

هدف سموحة في شباك الأهلي

أثبتت تحاليل الدم التي حضع لها لاعبو نادي سموحة، وجود عينات إيجابية في الفريق.

الفريق الأزرق طلب الخضوع إلى مسحات طبية مساء غد السبت بدلا من تحاليل الدم.

وقال مصدر من سموحة لـ FilGoal.com: "أجرينا تحليل دم خاص بفيروس كورونا، وأظهر بعض الحالات التي سبق وأصيبت بالفيروس كون التحليل خاص بالأجسام المضادة ولا علاقة له بالفيروس".

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وأضاف "دخلنا فى حالة جدل مع المختصين من الشركة الجديدة الخاصة بالتحاليل، وهي شركة جديدة بخلاف الشركة التي سبق وأجرت المسحات السابقة".

المصدر واصل "وجدنا أن شريحة التحاليل التي سبق واستلمنها من شركة التحاليل السابقة والتي كانت أمريكية الصنع، قد تغيرت مع الشركة الجديدة".

وأكمل "الشركة الجديدة تُجري اختبارتها على شرائح مصنوعة في كوريا، وهي أقل دقة".

وأتم "تواصلنا مع اتحاد الكرة لإجراء مسحات جديدة للاعبين مساء غد السبت".

ويستعد سموحة لمواجهة طنطا يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

في الدوري سموحة طنطا
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