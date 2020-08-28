هل يكتب عماد النحاس ما لم يحدث لـ المقاولون منذ بداية الألفية؟

واصل المقاولون العرب مسيرته المميزة تحت قيادة مدربه عماد النحاس خلال الموسم الجاري وخطف انتصارا مثيرا أمام الزمالك بهدفين لهدف في الجولة 22 من الدوري.

وهناك العديد من الأرقام التي يمكن للنحاس تحطيمها رفقة المقاولون حال استمر في حصد النتائج الجيدة فيما تبقى من الموسم الجاري.

عدد النقاط

حصد المقاولون حتى الآن 40 نقطة وهو سادس أعلى رقم في كل مشاركاته في الدوري منذ موسم 1999-2000.

الموسم الماضي حصد المقاولون 48 نقطة في مسابقة أقيمت بمشاركة 18 فريقا مثل الموسم الجاري.

وهذا هو أعلى رقم له في المسابقة منذ تطبيق نظام إقامة الدوري بـ18 فريقا.

أما أعلى عدد من النقاط حصده المقاولون كان في موسم 2014-2015 بواقع 55 نقطة.

ولكن في ذلك الموسم أقيم الدوري بمشاركة 20 فريقا وليس 18.

وتملك كتيبة المدرب عماد النحاس فرصة ثمينة لتجاوز كل تلك الأرقام إذ يتبقى لهم 12 مباراة بواقع 36 نقطة متاحة

وحال الفوز في ثلاث مباريات فقط فهو سيتجاوز عدد النقاط في آخر أربعة مواسمه له.

أما الانتصار في ست مباريات سيجعل المقاولون يتجاوز إنجاز الـ55 نقطة في أطول موسم شهدته الكرة المصرية وهو 2014-2015.

عدد الانتصارات

فاز المقاولون في 12 مباراة حتى الآن من 22 لقاء وهو نفس عدد انتصارات اتبيراميدز والزمالك.

هذا الرقم هو ثالث أعلى رقم للفريق بعد موسمي 2014-2015 بـ15 انتصارا، والموسم الماضي بـ13 فوزا.

يحتاج المقاولون للفوز أربع مباريات أخرى فقط لكسر كل تلك الأرقام.

المربع الذهبي

منذ بداية الألفية لم يستطع الفريق الذي توج بالدوري مرة وحيدة في تاريخه التواجد في المربع الذهبي أبدا.

وكان أفضل إنجاز للمقاولون هو حصد المركز الخامس ثلاث مرات مواسم 1999-2000 و2001-2002 و2018-2019.

أما المرة الأخيرة التي تواجد فيها المقاولون في المربع الذهبي كانت في موسم 1997-1998.

** جميع الأرقام من موقع تاريخ الكرة المصرية د. طارق السعيد