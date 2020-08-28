خبر في الجول – المصري يشكو سعيدو سيمبوريه لـ اتحاد الكرة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 19:49

كتب : أيمن عيد

سعيدو سيمبوريه يحتفل بهدف المصري في سموحة

تقدم النادي المصري بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد سعيدو سيمبوريه لاعب الوسط البوركينابي في الفريق.

وعلم FilGoal.com بأن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري، تواجد مساء أمس الخميس في مقر اتحاد الكرة.

السقا قدم شكوى رسمية ضد سعيدو سيمبوريه بسبب تخلفه عن حضور التدريبات في الفترة السابقة.

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي – صالح جمعة يتواجد لأول مرة أمام المصري عبد الحفيظ: سلبية جميع تحاليل الأهلي قبل مواجهة المصري أهداف الخميس في الدوري المصري – دربي سكندري مثير.. والمقاولون يهزم الزمالك عبد الغني يكشف لـ في الجول عن "الزر الأحمر" للإبلاغ عن الرشاوى في الدوري المصري

سيمبوريه يتخلف عن حضور تدريبات المصري منذ إعلان اكتشاف حالات فيروس كورونا في الفريق قبل لقاء الإسماعيلي.

وانضم سيمبوريه إلى المصري منتصف الموسم قبل الماضي، قادما من فريق الداخلية.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة. سجل 6 أهداف وصنع هدفا واحدا رغم مشاركته كـ قلب دفاع في عديد من المباريات.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

في الدوري المصري سعيدو سيمبوريه
نرشح لكم
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: "لأن الفضل يعود للمصري دائما".. ماني لا يمانع الانتقال إلى برشلونة 11 دقيقة | أوروبا
مصدر من سموحة لـ في الجول: تحليل الدم أثبت حالات إيجابية في الفريق وطلبنا إجراء مسحات 33 دقيقة | الدوري المصري
هل يكتب عماد النحاس ما لم يحدث لـ المقاولون منذ بداية الألفية؟ 58 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يشكو سعيدو سيمبوريه لـ اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف لـ في الجول: استبدال المسحات بتحليل دم تهريج لن نسمح به ساعة | الدوري المصري
البيريوديكو الكتالونية: ميسي يطلب الاجتماع بإدارة برشلونة لحسم رحيله وديا.. ورد قوي 2 ساعة | أوروبا
ذا أثليتك: أرسنال مستعد لبيع إيمي مارتينيز.. لينو هو الحارس رقم 1 2 ساعة | أوروبا
مرتضى يطلق اسم وزير الرياضة على مجمع الصالات.. وإشادة بالإنشاءات الجديدة في الزمالك 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 4 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد
قد ينال إعجابك