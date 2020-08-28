خبر في الجول – المصري يشكو سعيدو سيمبوريه لـ اتحاد الكرة

تقدم النادي المصري بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد سعيدو سيمبوريه لاعب الوسط البوركينابي في الفريق.

وعلم FilGoal.com بأن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري، تواجد مساء أمس الخميس في مقر اتحاد الكرة.

السقا قدم شكوى رسمية ضد سعيدو سيمبوريه بسبب تخلفه عن حضور التدريبات في الفترة السابقة.

سيمبوريه يتخلف عن حضور تدريبات المصري منذ إعلان اكتشاف حالات فيروس كورونا في الفريق قبل لقاء الإسماعيلي.

وانضم سيمبوريه إلى المصري منتصف الموسم قبل الماضي، قادما من فريق الداخلية.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة. سجل 6 أهداف وصنع هدفا واحدا رغم مشاركته كـ قلب دفاع في عديد من المباريات.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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