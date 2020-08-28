مرتضى يطلق اسم وزير الرياضة على مجمع الصالات.. وإشادة بالإنشاءات الجديدة في الزمالك

أطلق مرتضى منصور رئيس الزمالك اسم وزير الرياضة أشرف صبحي على مجمع صالات الكاراتيه والجودو.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمقر نادي الزمالك اليوم الجمعة لافتتاح بعض المنشآت الجديدة في النادي.

ووجه مرتضى الشكر لوزير الرياضة على حضوره لافتتاح المنشآت وأكد أن صبحي يقدر المسؤوليات الملقاة على عاتقه جيدا".

وقال مرتضى: "نعمل على جميع المستويات من خلال إحداث طفرة إنشائية في النادي بالإضافة للطفرة الرياضية".

وأكمل "أشكر وزير الرياضة على الحضور وهو يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه أما المسؤول الآخر كنت أتمنى أن يتشرف الحضور ومشاهدة ما يحدث داخل النادي ولكنه لم يقدر اسم النادي".

وتحدث هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك قائلا: "ما يحدث في الزمالك غير مسبوق وهذا جزء من نجاح الإدارة وهدفنا خدمة الأعضاء".

والمنشآت التي تم افتتاحها اليوم هي مسجد جديد أُطلق عليه اسم الطبيب الراحل محمد مشالي، وصالتي كاراتيه وجودو وصالات طاولة وحمامات سباحة وصالة تنس طاولة.