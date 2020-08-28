ذا أثليتك: ليفربول لم يتواصل مع بايرن بشأن تياجو ألكانتارا

رغم رغبة ليفربول لضم تياجو ألكانتارا، لكن النادي لم يتواصل مع بايرن ميونيخ تماما حتى تلك اللحظة.

تياجو ألكانتارا النادي : بايرن ميونيخ ليفربول

وحسب جيمس بيرس الصحفي في شبكة "ذا أثليتك"، فإن ليفربول لم يتواصل مع بايرن ميونيخ مٌطلقا حتى تلك اللحظة لضم تياجو ألكانتارا.

الصحفي الموثوق يقول بأن ليفربول يريد ضم اللاعب الإسباني بالفعل، لكنه مجرد اهتمام فقط لم يرتق إلى عرض رسمي حتى الآن.

تياجو ألكانتارا أعلن رحيله عن بايرن ميونيخ بالفعل، وكانت مباراته أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، هي الأخيرة له مع الفريق الألماني.

الإسباني البالغ 29 عاما خاض الموسم الجاري 38 مباراة وسجل 3 وصنع 2 وحقق لقب الدوري الألماني ووصل لنهائي الكأس المحلي، ويواصل مشواره مع البافاري في دوري أبطال أوروبا.

إجمالا بقميص بايرن ميونيخ خاض 233 مباراة سجل خلالها 31 هدفا وصنع 37، وتوج بـ 15 لقبا من بينها 7 ألقاب دوري ألماني متتالية.