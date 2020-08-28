أرتيتا عن الصفقات: سنحاول تحقيق أهدافنا قبل 6 أكتوبر.. وما نمر به قبل الموسم ليس مثاليا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 17:37

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن ناديه سيفعل كل شيء لتحقيق أهدافه في الانتقالات الصيفية وذلك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة.

وتحدث أرتيتا في المؤتمر الصحفي استعدادا لمواجهة ليفربول غدا السبت في كأس الدرع الخيرية قائلا: "أنا واثق من إننا سنفعل كل شيء لتحقيق أهدافنا قبل 6 أكتوبر".

و6 أكتوبر هو موعد غلق باب سوق الانتقالات في إنجلترا.

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وواصل "إن لم نستطع تحقيق أهدفنا فذلك لأننا لم نصل للاعب يلائم المستوى الذي نريده، نحن ما نريده واضحا وأتمنى أن نحقق أهدافنا".

وعن انطلاق الموسم الجديد بعد أقل من شهر من نهاية نظيره السابق علق المدرب الإسباني "أعتقد أن كل المدربين تمنوا أن يحظوا بوقت أكبر مع لاعبيهم للتحضير للموسم الجديد".

وأضاف "هذا بالإضافة لأننا سنفتقد لبعض اللاعبين جراء انضمامهم لمنتخبات بلادهم ولكن علينا أن نتفهم الموقف خاصة في ظل تأجيل اليورو ومدربي المنتخبات انتظروا رؤية لاعبيهم كثيرا".

وأتم أرتيتا "لذا علينا التأقلم مع الوضع، نعم من الصعب الإبقاء على كل الأشخاص سعداء والموقف ليس مثاليا حتى أنا لم أحظ بفترة إعداد حينما أتيت لهنا كمدرب، ولكن علينا التأقلم".

أرتيتا أرسنال
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