عبد الغني يكشف لـ في الجول عن "الزر الأحمر" للإبلاغ عن الرشاوى في الدوري المصري

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 00:32

كتب : بسام أبو بكر

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - مجدي عبد الغني

كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن تطبيق جديد سيدخل حيز الاستخدام في مصر قريبا لفضح أي رشاوى ممكن حدوثها في الكرة المصرية.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات لـFilGoal.com: "عقدت جلسة مع أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وشرحت له الأمر بالكامل من أجل نقله إلي باقي أعضاء اللجنة ومن ثم تفعيل الأمر".

وواصل "الأمر عبارة عن تطبيق سيتم توزيعه علي جميع أندية الدوري الممتاز من أجل إيقاف المراهنات أو التلاعب في نتائج المباريات".

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عبد الغني أضاف "من خلال التطبيق تستطيع الإبلاغ عن الراشي والمرتشي دون أن يعرف أحد من قام بالابلاغ من خلال الضغط على الزر الأحمر".

رئيس جمعية اللاعبين واصل "هناك بالطبع بعض الشخصيات تبيع مباريات، وهو الأمر الذي سنعمل على إيقافه نهائيا من خلال تطبيق الزر الأحمر في الكرة المصرية".

وأتم "أنا الآن في انتظار عرض أحمد عبد الله للفكرة على اللجنة الخماسية من أجل الموافقة على الأمر، ومن ثم عمل مؤتمر صحفي كبير لشرحه بالكامل".

في الدوري مجدي عبد الغني الزر الأحمر
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