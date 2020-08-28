المقاولون لـ في الجول: هدفنا المشاركة الإفريقية.. وضاعفنا المكافأة بعد الفوز على الزمالك

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 00:21

كتب : بسام أبو بكر

محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب إن هدف ناديه المشاركة في إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وتابع في حديثه لـFilGoal.com: "هدفنا المشاركة في دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية الموسم المقبل".

ويحتل المقاولون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 22 جولة بعدما حصد 40 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني.

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وعن الفوز على الزمالك يوم الخميس بهدفين لهدف في الجولة 22 من الدوري في استاد القاهرة قال: "كل اللاعبين كانوا رجالا وقدموا مستوى مميز أمام الزمالك خاصة بعد اللعب بـ10 لاعبين بسبب طرد فادي نجاح".

وأضاف "ضاعفنا مكافأة الفوز في اللائحة لإسعاد اللاعبين بعد الظهور المميز، وهم يعرفون جيدا ما وصلنا إليه وسوف نستمر في تقديم الأداء الجيد".

المقاولون الزمالك في الدوري
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