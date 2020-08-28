سكاي: يوفنتوس يفكر في ضم سواريز مجانا

يفكر يوفنتوس في الدخول في مفاوضات مباشرة مع مهاجم برشلونة لويس سواريز لضمه إلى صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان رونالدو كومان مدرب برشلونة بحسب التقارير الصحفية الإسبانية أخبر سواريز إنه خارج حساباته للموسم المقبل.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا والصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن يوفنتوس يريد ضم سواريز مجانا في ظل رحيله المرتقب عن برشلونة بفسخ تعاقده.

وأوضح التقرير أن سواريز يطلب من إدارة برشلونة الحصول على 25 مليون يورو كمكافأة لنهاية خدمته مع الفريق.

يذكر أن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الجديد أعلن أن جونزالو إيجوايين لن يكون ضمن خططه للموسم المقبل.

لذا يبحث البيانكونيري عن مهاجم لتعويض رحيل اللاعب الأرجنتيني.