مؤتمر النحاس: الفوز على الزمالك بهذه الطريقة يعني أننا قدمنا مباراة كبيرة

يرى عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، بأن الفوز على نادي الزمالك بتلك الطريقة يعني أنهم قدموا مباراة كبيرة.

المقاولون العرب فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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وقال عماد النحاس عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة بعيدا عن كل الحسابات أمام نادي الزمالك النادي الكبير بطبيعة الحال".

وأضاف "الفوز على الزمالك بهذا الشكل، يعني أنني قدمت مباراة كبيرة. أشكر اللاعبين على الأداء، خاصة أن الظروف تغيرت تماما بعد الطرد الذي تعرضنا له".

النحاس أتبع "الزمالك قادم من فوز كبير على الأهلي، و بعض اللاعبين اليوم في الزمالك لم يكونوا في حالتهم، وفي المقابل اسطعنا استغلال تلك النقطة. بالمناسبة أتمنى الشفاء لمحمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك".

مدرب المقاولون أكمل "أدينا بطريقة بطولية أمام الزمالك، والهدف المبكر ساعدنا على حسم نتيجة المباراة وغلق الدفاعات بهدف أن نخرج من اللقاء بمكسب أو تعادل على أقل تقدير".

وواصل "لويس إدوارد كان مفاجأة لنادي الزمالك، وتركيزنا الحالي على التواجد في المربع الذهبي".

النحاس استمر "الجميع يتحدث عن تنافسنا على المركز الثاني منذ بداية الدوري، لكن عليكم الانتباه لفارق المستويات بيننا وبين الأهلي والزمالك وبيراميدز مثلا".

وأتم "الدوري بالكامل في مكان، والزمالك والأهلي وبيراميدز في مكان آخر، لذلك المنافسة كبيرة للتواجد في المربع الذهبي. أمامنا مباريات صعبة مقبلة ونفكر في التواجد في المركز الرابع، لكن الفوز على الزمالك اليوم له طعم أفضل".







































































































































































































































فوز المقاولون على الزمالك هو الأول الذي يتحقق لأول مرة منذ أكثر من 18 عاما، وتحديدا منذ الـ 20 من شهر أبريل عام 2002، وقتها انتصر الذئاب 2-1.

ووصل المقاولون للنقطة 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز.