الإسماعيلي يزيد معاناة طنطا بانتصار ثلاثي

زاد الإسماعيلي من معاناة طنطا في الدوري وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في ختام الجولة 22 من الدوري.

وأقيمت المباراة على ملعب الإسكندرية.

سجل أهداف المباراة عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 11.

وأضاف عمر الوحش الهدف الثاني للدراويش من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 85 قلص طنطا النتيجة عن طريق إسلام فؤاد.

ذلك قبل أن يعود عبد الرحمن مجدي ويضيف الهدف الثاني له والثالث للإسماعيلي في الدقيقة 86.

ولم ينجح الإسماعيلي في الفوز على طنطا في آخر مباراتين بينهما في الدوري وأصبح ذلك الانتصار للدراويش هو الأول على منافسه منذ عام 2017.

بتلك النتيجة وصل رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

فيما تجمد رصيد طنطا عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 والأخير.