الأهلي يوافق على سفر ديانج لتجديد جواز سفره

وافق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على سفر أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق إلى مالي لتجديد جواز سفره.

وأوضح عبد الحفيظ أن غياب اللاعب عن لقاء المصري للإيقاف جعله يوافق على سفره لإنهاء تجديد جواز السفر في ظل وجود متسع من الوقت بين مواجهة الفريق البورسعيدي واللقاء التالي.

ومن المقرر أن يعود ديانج إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل.

وكان ديانج طُرد في لقاء الأهلي والجونة الذي فاز به المارد الأحمر أمس الأربعاء بهدف دون رد في الجولة 22 من الدوري.

ويواجه الأهلي منافسه المصري السبت المقبل في الجولة 23 من الدوري.