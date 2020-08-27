مد قرار حظر حضور المشجعين للأحداث الرياضية في ألمانيا لنهاية العام.. ودراسة جديدة

بات من المرجح أن يستمر مد قرار حظر حضور المشجعين للأحداث الرياضية في ألمانيا حتى نهاية العام الجاري بعد إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مد العمل بالقرار.

واجتمعت ميركل مع حكام الولايات الـ16 اليوم الخميس لمناقشة التطورات الأخيرة في ظل ارتفاع أعداد حالات المصابين بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يستمر حظر حضور المشجعين حتى نهاية شهر أكتوب المقبل لكن تم تمديده عقب الاجتماع لشهرين آخرين.

وسيتم تشكيل مجموعة تنظر في إمكانية حضور الجمهور للأحداث الرياضية وتقديم تقرير بنتائج الدراسة بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

ومنذ تفشي فيروس كورونا مطلع العام الجاري فرضت ألمانيا حظرا على حضور الجمهور لكافة الأحداث الرياضية.