تعرف على تشخيص إصابة حازم إمام

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 21:23

كتب : FilGoal

حازم إمام - الأهلي - الزمالك

غادر حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك، المباراة أمام المقاولون العرب مصابا,

وتعرض حازم إمام لإصابة في الدقيقة السابعة، خرج على إثرها مستبدلا في الدقيقة العاشرة لصالح محمد عبد الغني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حازم إمام تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية، حرمته من استكمال اللقاء.

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كان حازم إمام قد عاد لتوه من الإصابة ليشارك أمام الأهلي في المباراة الماضية، وخرج مستبدلا في الدقيقة الـ82.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 22 مباراة بمختلف البطولات. صنع فيهم هدفين.

ويتقدم المقاولون العرب على حساب الزمالك بهدف بعد مرور ثلث ساعة من اللقاء.

في الدوري الزمالك المقاولون العرب حازم إمام
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