سكاي: إبراهيموفيتش جدد تعاقده مع ميلان

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 20:52

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان - بولونيا

جدد زلاتان إبراهيموفيتش تعاقده مع ميلان الإيطالي لموسم آخر حسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الخميس.

وكان إبراهيموفيتش انضم لميلان في صفقة انتقال حر في الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي قادما من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وخاض إبرا مع ميلان 20 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرتدي فيها إبراهيموفيتش قميص ميلان بعدما قضى عامين رفقة الروسونيري من 2010 لـ2012.

وإجمالا سجل إبرا مع ميلان 67 هدفا وصنع 29 في 105 مباراة.

وفاز صاحب الـ38 عاما مع ميلان بلقب الدوري في 2011 وكذلك لقب السوبر الإيطالي.

إبراهيموفيتش ميلان
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