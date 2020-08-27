طلعت يوسف: لست راضيا لكن التعادل أمام الحدود مقبول.. سنقاتل للمربع الذهبي

يقبل طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري بنتيجة التعادل أمام حرس الحدود حتى لو كانت ليست مرضية بالنسبة له.

الاتحاد السكندري تعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وقال طلعت يوسف في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "اللاعبون يمرون بحالة إجهاد قوية جدا بسبب تلاحم المباريات، لذلك كنت أنوي إراحة اللاعبين اليوم ثم فضلت البدء بأصحاب الخبرات".

وأضاف "الأمور لم تتحسن سوى عند الدفع بلاعبين لديهم الحيوية، بجانب بعض الشباب. كل ذلك بسبب الإجهاد".

يوسف واصل "لن أقول بأنني سعيد بالنتيجة، ولكنها مقبولة في ظل الظروف التي نمر بها".

عميد مدربي الدوري أوضح "أسامة العزب لديه العذر بسبب إصابته بـ كورونا في وقت سابق، وخالد قمر يعاني إجهاد شديد بسبب مشاركته الدائمة والمستمرة".

طلعت يوسف أتبع "حرس الحدود فريق قوي ويمتاز بالحركة النشيطة بسبب صغر معدل أعمار اللاعبين".

وعن تراجع مستوى بعض لاعبيه، قال "الاعب بشكل عام عندما لا يجد منافسة مع زملائه، يشعر ببعض الرعونة. كذلك بعض اللاعبين عادوا من سفر مؤخرا".

وأتم "طموحاتنا هي الاجتهاد، وفي التهاية ننتظر التوفيق. سنقاتل حتى نحقق طموحاتنا سواء بتحقيق مركز في وسط الجدول، أو في المربع الذهبي".

التعادل رفع رصيد حرس الحدود للنقطة الـ24 في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ31 في المركز الخامس.