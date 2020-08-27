انتهت – مصر المقاصة (1) - (3) وادي دجلة.. انتصار كبير

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 18:41

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مصر المقاصة ووادي دجلة التي تقام في الجولة 22 من الدوري.

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نهاية المباراة بانتصار وادي دجلة بثلاثة أهداف لهدف.

ق71: جوووووووووووول حسام عرفات من أول لمسة بعد مشاركته يسجل هدفا جميلا بتسديدة رائعة بيمناه ليعلن عن الهدف الثالث لدجلة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم دجلة بهدفين لهدف.

ق21: جووووووووووووول الثاني لدجلة بتسديدة متقنة من مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء.

ق10: جووووووووول التعادل السريع لدجلة عن طريق مروان حمدي بعد انفراد تام بحارس مرمى المقاصة وتسديده الكرة بيسراه في الشباك.

ق9: جووووووووول محمد إبراهيم يسجل الهدف الأول للمقاصة بعد تسديدة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

مصر المقاصة وادي دجلة في الدوري
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