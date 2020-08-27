الإصابة قد تُخرج راشفورد من معسكر إنجلترا

قد تتسبب الإصابة التي يعاني منها ماركوس راشفورد في كاحله من إخراجه من معسكر منتخب بلاده إنجلترا استعدادا لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

وضم جاريث ساوثجيت المدير الفني للأسود الثلاثة راشفورد لقائمة مباراتي أيسلندا والدنمارك.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن راشفورد مازال يعاني من الإصابة التي لاحقته في نهاية الموسم الماضي وكانت تجعله يشعر بعدم الراحة في المباريات إذ أنه تحامل على نفسه.

وأوضح التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما يحتاج للراحة حتى يستطيع أن يكون لائقا لبدء الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ولم يلعب راشفورد مع المنتخب الإنجليزي منذ 10 أشهر بعدما عانى من إصابة في الظهر ف منتصف الموسم الماضي.

ويملك المنتخب الإنجليزي رحيم سترلينج وجادون سانشو وماسون جرينوود لتعويض راشفورد.