تألق عماد السيد المنفرد يفرض تعادل الاتحاد والحدود في دربي الإسكندرية

بفضل عناد عماد السيد وتصدياته، تعادل الاتحاد السكندري مع حرس الحدود في دربي الإسكندرية.

تعادل الاتحاد السكندري مع حرس الحدود بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

سجل عبد الرحمن خالد "جبنة" هدف حرس الحدود الوحيد، فيما تصدى عماد السيد لركلتي جزاء من مصطفى جمال، ومحمد عبد اللطيف "جريندو"، وسجل أحمد راشد هدف التعادل لزعيم الثغر.

التعادل رفع رصيد حرس الحدود للنقطة الـ24 في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ31 في المركز الخامس.

التشكيل

طلعت يوسف اختار البدء بعماد السيد في حراسة مرمى الاتحاد السكندري، فيما يقود خالد قمر الهجوم.

وعلى الجهة الأخرى، بدأ محمد حليم بـ نانا أنتوي كمهاجم صريح في تشكيل حرس الحدود، ومن خلفه محمد عبد اللطيف "جريندو"، وإبراهيما كونيه، وأيوب مشارك.

وصف المباراة

كانت الخطورة الأولى في الدقيقة السابعة لحرس الحدود بتصويبة إبراهيما كونيه، والتي أمسك بها عماد السيد بنجاح.

نانا أنتوي سدد أيضا في الدقيقة الـ24، لكن عماد السيد تصدى بثبات.

واستمر تألق عماد السيد في الدقيقة الـ28 بعد عرضية من إبراهيما كونيه من جهة اليمين قابلها جريندو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها عماد السيد عن مرماه ببراعة.

عماد السيد تألق أكثر وأكثر في الدقيقة الـ33 وأنقذ هدفا مؤكدا بعد انفراد إبراهيما كونيه بمرمى الاتحاد من جهة اليمين أتبعه بتسديدة قوية أبعدها عماد السيد عن مرماه ببراعة.

وأخيرا رد الاتحاد السكندري بتسديدة أولى في الدقيقة الـ35 من محمد الصباحي، لكن أحمد السعدني حارس حرس الحدود هو من تألق في إبعادها هذه المرة.

طلعت يوسف يتدخل مبكرا

طلعت يوسف تدخل هنا وأجرى تبديلين في الدقيقة الـ41 بدخول رزاق سيسيه بدلا من محمد الصباحي، وعبد الغني محمد بدلا من خالد الغندور.

الشوط الثاني

محمد حليم رد بين شوطي اللقاء. دفع بـ عبد الرحمن خالد "جبنة" بدلا من أيوب مشارك المهاجم التونسي.

الاتحاد السكندري حاول بداية الشوط الثاني بقوة. كرة عرضية من أسامة العزب في الدقيقة الـ51، قابلها عبد الغني محمد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن تداخل معه المدافع محمد الشبيني ببراعة وأبعد الكرة إلى ركنية من جهة اليمين.

حرس الحدود تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ54 بعد عرضية من مصطفى علي "مارسيلو"، قابلها جريندو برأسية ارتطمت بيد إسلام جمال مدافع الاتحاد.

مصطفى جمال المتخصص تقدم لتسديد ركلة الجزاء، لكن عماد السيد تألق مجددا ومجددا وتصدى لركلة الجزاء بنجاح.

محمد حليم أجرى تبديل ثالث على الفور بدخول أنتوني لوكاسا وحسن مجدي بدلا من نانا أنتوي وعبد الله جمعة في الدقيقة الـ56.

ورغم التصدي لركلة الجزاء، لكن تقدم حرس الحدود لم يتأخر سوى للدقيقة الـ62. رمية تماس نفذت قوية داخل منطقة الجزاء. فشل إسلام جمال في إبعادها، ليتابعها البديل جبنة في مرمى عماد السيد.

ضغط الاتحاد

الاتحاد السكندري بدأ الضغط هنا لإدراك التعادل. أحمد نبيل مانجا سدد في الدقيقة الـ70 وتصدى لها أحمد السعدني.

ومن مرتندات حرس الحدود، تحصل جريندو على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ75 بعد عرقلة من محمود رزق.

جريندو تقدم بنفسه هذه المرة للتسديد، لكن عماد السيد في يومه ولن يسمح بذلك. عماد السيد تألق وتصدى لركلة الجزاء الثانية.

حرس الحدود تحصل على 5 ركلات جزاء في آخر مباراتين. سجل اثنين عن طريق مصطفى جمال وجريندو، وأهدر ثلاث مقسمين لـ اثنين من مصطفى جمال وواحدة من جريندو.

في المقابل هي ركلة الجزاء الرابعة التي يتصدى لها عماد السيد هذا الموسم من أصل 6 سٌددوا عليه، والـ12 له في مسيرته التي يتصدى لها.

جبنة تقدم في الدقيقة الـ80 وسدد لكن في الشباك الخارجية لمرمى عماد السيد.

ضغط مكثف

أبناء طلعت يوسف كثفوا ضغطهم في الدقائق الأخيرة.

عبد الغني محمد سدد كرة قوية في الدقيقة الـ86 من داخل الست ياردات، لكن أحمد السعدني تصدى لها بيد واحدة وبشكل رائع.

وفي الدقيقة الـ91 أطلق كريم الديب، لكنها ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى ركلة مرمى.

محمد حليم أجرى خامس تبديلاته في الدقيقة الـ95 لإهدار الوقت بدخول أحمد شرويدة بدلا من جريندو.

وسدد جبنة مجددا في الدقيقة الـ96 لكن عماد السيد تصدى لها بثبات ولعب الكرة سريعا لبدء الهجمة.

ثم ازدادت الإثارة في الدقيقة الـ97 بعد تمريرة من رزاق سيسيه إلى أحمد راشد الذي سدد بشكل رائع في مرمى السعدني مسجلا التعادل، لكن الحكم المساعد رفع راية التسلل وألغى الهدف.

محمد سلامة "ميدو" حكم اللقاء احتكم لتقنية الفيديو، والتي بينت صحة الهدف ليحتسب التعادل، وينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد حرس الحدود للنقطة الـ24 في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ31 في المركز الخامس.