رئيس بايرن: لن نحاول ضم ميسي.. لا نستطيع تحمل راتبه

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

حسم كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ الجدل المثار حول ترشيح ناديه ليكون ضمن المنافسين على ضم قائد برشلونة ليونيل ميسي وأكد أن ناديه لن يتدخل في الصفقة.

وقال رومينيجيه لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية اليوم الخميس: "لا، لن نحاول ضم ميسي".

وبرر "لا نستطيع تحمل راتب لاعب من ذلك الطراز، هذا ليس جزءا من سياسة بايرن أو فلسفته".

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وأكمل "بكل صدق سماع مغادرة ميسي لبرشلونة يجعلني أشعر بالحزن، ليو كتب تاريخا رائعا في النادي وفي رأيي يجب أن ينهي مسيرته هناك".

قبل أن يستدرك "لكن هناك بعض الأمور التي لا أعرفها لذا لن أتدخل في الأمر".

وبسؤاله لماذا لا يستطيع بايرن الدخول في الصفقة مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان أجاب "أنا لا أقوم بالخداع، لا أعرف حقا".

وأكمل "بالنسبة لي الأمر سيكون مثل اليانصيب، هناك القليل جدا من المال متوفر حاليا".

وتابع "نعم على سبيل المثال تشيلسي أنفق 250 مليونا لكنهم حُرموا من الانتقالات لفترتين لم ينفقوا في ذلك الوقت".

وأتم رومينيجيه "بعد تفشي فيروس كورونا ليس سهلا على أي شركة الإنفاق، المالك الثري لا يكفي بل يجب أن يكون ثريا جدا".

وكان ميسي أرسل فاكس إلى إدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي فيما رفض البلوجرانا ذلك الطلب.

ميسي بايرن ميونيخ برشلونة
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